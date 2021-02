Ettevaatust: saabuv sula paneb lumise katuse vastupidavuse proovile

„Kui eelnevad talved on olnud suhteliselt mahedad ja vähese lumega, siis sel aastal on näha katustel suurtes kogustes lund – oma raskuse tõttu võib see aga ohtu tekitada,“ ütles Gjensidige kahjukäsitlusosakonna juhataja Maarika Mürk.

Selle jaoks, et aru saada, millal on vaja haarata hari või kutsuda professionaal katust puhastama, peab Mürgi sõnul jälgima lumestruktuuri. „Kerge ja kohev lumi on vähem ohtlik, kuid pikemat aega katusel olles muutub see niiskemaks ja raskemaks. Lumi on udu ja sademete jaoks nagu käsn, mis kõik sisse imab – vesi ei pääse lumest välja ja nii muutub lumekiht aina raskemaks,“ rääkis ta.

Kõige ohtlikum on olukord siis, kui päeval on sula ja öösel külmetab

Paksu lumega on seotud erinevad ohud

Lumekoristustöödega tuleb alustada kohe, kui päevas sajab maha umbes 20 cm lund. „Kui näeme, et maast tuleb kühveldada igapäevaselt päris palju lund, tuleb kohe alustada ka katuse lumekoristustöödega. Sellise lumepaksuse korral jõuab ohtlik piir kiirelt kätte ning katus võib ootamatult puruneda,“ tõdes Mürk.

Mürgi sõnul tuleb lumi eemaldada nii lamedalt horisontaalselt katuselt kui ka viilkatuse mõlemalt poolelt. Kui katust puhastatakse ainult ühelt poolt, muutub kaal ebaühtlaseks ning olukord võib halveneda.

„Kui katus lume raskusele järele annab, ei pruugi see mõjutada ainult katust ennast, vaid kahjustada võivad saada ka kandeseinad ja siseviimistlus, mis puhul ulatub kahju juba kümnetesse tuhandetesse eurodesse,“ ütles Mürk.

Kindlustusseltsi esindaja sõnul võib katusel sulav lumi ka maja konstruktsiooni pragudesse voolata ja vara rikkuda. „Kui seinakonstruktsioonide pragudesse voolav vesi külmub, surub see mikropraod suuremaks ning temperatuurimuutused aina suurendavad kahju. Korduvate külmumis- ja sulamistsüklite tõttu hakkab hoone lagunema, kahjustades selle soojuspidavust või põhikonstruktsioone,“ kirjeldas Mürk.

Kahjustada saavad sagedamini talu- ja kõrvalhooned