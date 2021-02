IKEA tutvustab uut teenust: nüüdsest saab tellida väikesed esemed koju poole soodsamalt

„Koroonapandeemia mõjutab tarbijate harjumusi. Me näeme, et inimesed tunnevad suuremat huvi oma heaolu parandamise vastu kodus, tehes selleks nii suuri muudatusi kui väiksemaid täiendusi. Selleks, et teenindada paremini kliente, kes ostavad meie veebipoest väiksemaid asju, tutvustame uut teenust – väikeste tellimuste kojuveoteenus. Uue teenuse hind on poole soodsam kui tavapärase kojuveoteenuse hind,“ ütles Tallinna IKEA väljastuspunkti juht Aleksejs Mihailovs.