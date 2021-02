ITK erakorralise meditsiini keskus kolib kevadel aastaks ajutisele pinnale

Haigla hoovi on juba püstitatud moodulitest koosnev ajutine meditsiinilinnak, kuhu kevadel kolivad nii EMK, EMK radioloogia kui ambulatoorse ravi üldregistratuur.

„Ajutisel pinnal on olemas kogu vajalik tehnika, mida töös vaja läheb,“ märkis EMK juhataja, dr Märt Põlluveer. „Tavapärane töö jätkub ajutisel pinnal. Võib öelda, et ajutine EMK on isegi kaasaegsem kui praegune.“