LHV pakub juba pensioni investeerimiskontot. Mida plaanib Swedbank?

LHV pakub juba kundedele pensioni investeerimiskontot (PIK). Swedbanki tegevusest nähtub, mis suunas pangas töö käib. Luminor ja SEB alles ootavad, enne kui täpsematest plaanidest räägivad. Üllatuslikult hakkas LHV juba 1. jaanuarist PIK avaldusi vastu võtma, kuigi seaduse järgi saab seda teenust pakkuda 1. aprillist.

Swedbank registreeris finantsinspektsioonis seitse Swedbank Robur Access UCITS-i fondi, mida nad kodulehe järgi Eestis ei paku. Tavaliselt ei tee pangad niisama tühja paberitööd ega maksa tasusid, et igaks juhuks fonde Eestis registreerida, ilma et oleks kavas neid pakkuda. Kuna nende fondide valitsemistasu on kõigest 0,2%, on ilmselt tegemist osaga panga PIK-plaanidest.