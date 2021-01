Kuidas saab Tartu ettevõtlus koroonaajal hakkama?

Tartu toitlustusettevõtjad töötasid välja COVID-19 käitumisjuhiseid sisaldava hea tahte kokkuleppe, millega liitunud toitlustus- ja majutusettevõtted kannavad tarbijamärgist „Siin on turvaline”. Märgisega soovitakse aidata tarbijaid valikute tegemisel ja infot märgist kandvate ettevõtete kohta leiab Tartu linna kodulehelt. Ka eelmise aasta oktoobris toimunud Tartu ettevõtlusnädala avakonverents kandis sümboolset pealkirja „Ellujäämise kunstid ettevõtluses”, mis tervisekriisist tulenevas olukorras keskendus kriisi väljakutsetele ja nende lahendamisele.

Eelmise aasta jaanuari lõpus rõõmustas linn õppe- ja teadushoonest ning ettevõtlusmajast koosneva Tartu Ülikooli Delta keskuse avamise üle ning praktiliselt samal ajal toimus ka sTARTUp Day, mis on ühtlasi ka Baltimaade suurim iduettevõtete ärikonverents. Käesoleva aasta sTARTUp Day pidi samuti toimuma jaanuaris, kuid koroona tõttu lükati see edasi ja üritus toimub augustikuus suvefestivalina.

Tervisekriis on loonud ka uusi võimalusi

Koroonavastase võitluse eesliinil tegutseb Icosagen Grupp, mida juhib akadeemik Mart Ustav. Põhilisteks tegevussuundadeks on diagnostiliste kiirtestide, antikehapõhiste ravimikandidaatide ja vaktsiini loomine. Icosagen on alustanud ettevalmistusi selleks, et ehitada Eesti meditsiinipealinna Tartusse bioloogiliste ravimite tootmistehas.