Puudub klasside vaheline ühtsus

Vene politoloog Abbas Galjamov kirjutab vene väljaande VTimes´i arvamusküljel, et praeguses olukorras ennustusi teha on raske, aga toob siiski esile mõned üldised järeldused ja näitab kuhupoole tasuks oma pilk pöörata.

Esimese asjana Galjamov selgitab, et Venemaa keskklassi rahulolematus ei tähenda, et ka teised klassid sellega kaasa läheks. Suurem osa Putini valitsusajast just nii mööduski. Küll öeldi, et presidendil pole ehtsaid toetajaid ja reitingud on ülespuhutud, aga lõpuks olid ütlejateks sarnase sotsiaalse staatuse ja klassiga inimesed ning ka oma mõtteid jagasid nad pigem ringkonnasiseselt. Laialdasem kõlapind puudus.