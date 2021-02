Kurikuulsalt automüüjalt ostetud autol puudus põhi, parandused olid tehtud Makroflexi ja plastitükkidega

Klient ostis eelmise aasta oktoobri alguses Autodeost OÜlt Peugeot 307 hinnaga 1099 eurot. Pärast ostu aga selgus, et auto on ülevaatuskõlbmatu.

Ostja sõnul oli auto põhi täielikult läbi roostetanud ja parandatud Makroflexi-sarnase tootega, lisaks olid katki paak ja paagi kinnitus ning selle andur vigane. Peale Makroflexi oli autot kõrvalistujaaluse peatala juurest parandatud plastkanistri tükkidega. Kokku läheks puuduste kõrvaldamine maksma 1315 eurot, mis on rohkem, kui auto eest välja käidi.

Komisjoni hinnangul ei vastanud üleantud auto lepingutingimustele, sest selle puudused on sellised, mis välistavad müüdud asja sihtotstarbelise kasutamise.

Sama ettevõte Autodeost OÜ on tarbijatega ka varem pahuksis olnud. Eelmise aasta jaanuaris ostis klient 599 euro eest auto, mis pärast 15-kilomeetrist sõitu seisma jäi.

Kauplejaga ei olnud võimalik ühendust saada. Kuigi ostuhind oli madal, siis ei tähenda see, et müüja võiks kliendile üle anda auto, mis ei sõida. Ka sel juhul leidis tarbijavaidluste komisjon, et ostusumma tuleb ostjale tagastada.