Soomlased plaanivad karmimaid reegleid. Uusi kalevipoegi on raske leida

Soome rahvusringhääling Yle kirjutas eile, et ehkki Tallinna-Helsingi vahet sõitvatel laevadel sai lasta endale vabatahtlikult koroonaproovi teha, kasutas seda võimalust vaid kümnendik sõitjaid. Tõsiasi, et Soome nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 62 ja Eestil 601, tekitab teisel pool lahte muret. Reedel võidakse Soomes piiranguid karmistada. See puudutaks eriti Eestist pärit ehitajaid ehk nn kalevipoegi.

Soome ehitusliidu juht Matti Harjuniemi ütles Ylele, et ongi ebatõenäoline, et inimesed laseksid endale laevadel vabatahtlikult koroonaproovi teha, sest positiivse vastuse korral peavad nad jääma töölt kõrvale ja kaotavad sissetulekut.