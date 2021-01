Idavirulaste hinnangul pole põlevkivitööstuse kiire sulgemine võimalik

"Minu arvates ei ole vaja sel teemal paanikat teha. Minule ei tulnud loodava koalitsiooni selline avaldus üllatusena, sest Reformierakond on kogu aeg rääkinud, et põlevkivi käitlemine tuleb lõpetada. Konkreetset infot pole minuni jõudnud. On olnud vaid see info, mida on vahendanud ajakirjanikud, ja see on küllaltki pealiskaudne," rääkis Zaitsev.