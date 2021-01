Uuring: Eesti noored valivad kodu asukoha, Lätis hinna järgi. Mehed elavad naistest kauem vanematega koos

Uuringus osalenud 20-30-aastastele Eesti noortele on tulevase kodu asukoht tähtsaim näitaja lausa 72% vastanute jaoks. Leedu samas vanusegrupis on see näitaja veelgi kõrgem ehk 79%.

Tõsi, Leedu noorte jaoks on oluline ka hind, seda nimetas 77% vastanutest, samas kui Eesti noortest tõi kinnisvara hinda ühe olulisema kriteeriumina välja vaid 46% vastanutest. Eesti noortest 46%-le on tähtis ka kinnisvara seisukord. Läti 20-30-aastaste hulgas on 68% vastanute jaoks olulisim kriteerium hind, 63% jaoks asukoht ja 48% jaoks kinnisvara seisukord.

Luminori krediiditoodete juhi Heiki Raadiku sõnul näitavad uuringu tulemused, et suures plaanis on Balti riikide noorte ootused tulevase kodu suhtes sarnased, kuid siiski on ka mõningaid märgatavaid erinevusi. „Näiteks hoolib vaid 25% Leedu noortest kinnisvara seisukorrast, samas kui Läti ja Eesti noorte hulgas on see protsent palju kõrgem, vastavalt 48% ja 46%. Sellest võib järeldada, et leedulased on valmis rohkem panustama uue kodu remontimisse ja oma maitse järgi kujundamisse, kuid eestlased ja lätlased eelistavad sellist pinda, kuhu saab kohe sisse kolida," lisas ta.

Raadik tõi veel ühe silmatorkava erinevusena välja suhtumise kinnisvara hinda, mis Eesti noorte jaoks on palju väiksem argument kui teiste Balti riikide noorte jaoks. See on ilmselt seletatav Eesti mõnevõrra kõrgemate sissetulekute ja üldise suurema kindlustundega tuleviku suhtes, märkis Raadik.

Ühe huvitava faktina selgub uuringu tulemustest, et noored naised iseseisvuvad kiiremini kui noored mehed. Nii elab Eestis vanematega koos 16% 20-30-aastaseid naisi ja 25% samaealisi mehi. Leedus elab vanematega koos 19% noori naisi ja 31% mehi ning Lätis 23% naisi ja 36% mehi.

Uuringu viis läbi uuringufirma SKDS veebiküsitluse meetodil. Osalejad olid Balti riikide noored vanuses 20-30 eluaastat ning osalejate arv igas Balti riigis oli ca 400 inimest.