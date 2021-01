Eesti Post paneb maapiirkondadesse postiautomaadid, kontorite lahtiolekuaegu muudetakse

Alates novembrist toimunud kolmepoolsete konsultatsioonide käigus jõuti teisipäeval toimunud kohtumisel üksmeelele, et mõõtma ei peaks mitte postivõrku, vaid postiteenuste kättesaadavust. Esimese sammuna soovitakse fikseerida tänane olukord ja kokku leppida mõõdikud kättesaadavuse ning kvaliteedi osas, mis annab ka kindluse Eesti Posti teenuste kvaliteedi tõusmiseks. Töörühm tõdes üksmeelselt, et teenuseid peaks käsitlema ühtsena ja neid mitte eristama teenuse osutamise meetodi järgi, kuna valdav osa klientidest huvitub teenusest, mitte selle vormist.

"Mul on väga hea meel, et töörühma liikmed leidsid kõigile osapooltele sobiva lahenduse, millel on ka oluline mõju nende inimeste jaoks, kes elavad tõmbekeskustest väljaspool. Me osutame teenust inimeste jaoks, mitte vastupidi. Kellelgi pole kasu postipunktist, mis on avatud üksnes aegadel, mil inimestel pole reaalselt võimalik teenust tarbida. Postkontorite lahtiolekuaegu tuleb korrigeerida, olgu selleks lahtiolekuaegade pikendamine õhtusele ajale või kasvõi nädalavahetusele. Postiteenuste kättesaadavus ja kvaliteet peab maapiirkondades elavate inimeste jaoks kindlasti paranema ning selle teostamiseks on täna kõik võimalused loodud," ütles väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem.