Tallinna ühest vanimast saunast saab hoopis spaahotell?

Tallinna Linnaplaneerimisameti peamised tingimused on järgmised:

TTP ettevõtte juristi Rainis Nageli sõnul on aga terve algatus ja nende kinnistu muutmise plaanid kaugel tulevikus. Mees kinnitab, et ajapuuduse tõttu lõplikke otsuseid nad teinud ei ole ning võivad arenduse ideest ka loobuda.

„Ega tänapäeva ettevõtjal linnasauna pidamine lihtne ei ole. Oleme pidanud läbi aastate sellega võitlema, et püsida konkurentsis. Saun on kogu aeg elanud ja ka praegu elab oma elu, kuid peab arvestama, et ajas kõik muutub ja inimeste vajadused samuti," kommenteeris Nagel ettevõtte hoone pidamise plaane.