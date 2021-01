Riigisekretär kinnitas Porto Franco uurimiskomisjoni liikmed

Kuigi Porto Franco laenulepingut pidi eelmisel nädalal analüüsima ka Kredex ehk et uurima, kas ja millised on võimalused kinnisvaraarendusele laenu väljamaksed peatada ja/või juba väljamakstud 20 miljonit eurot tagasi nõuda, siis selle analüüsiga pole just kaugele jõutud. Kredexi pressiesindaja sõnul käib analüüsi osas töö edasi, sest kogu suurprojektidega seonduv juriidika on vägagi nüansirohke. "Juriidiliselt vajab see täiendavat analüüsi ja suhtlemist teiste finantseerijatega, et välja selgitada nende positsioon ja võimalikud tegevused.