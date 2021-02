Hoiatus! Ostu-müügiportaalides levib uus kaval kelmuse skeem, mille puhul ohumärke kohe märgata ei pruugi

Tegemist on kavala skeemiga, mille ohumärke võib olla keeruline ära tunda, kuid alustada tuleks veebilehel kauplemise tingimustega tutvumisest. Deposiidiga tasumine tähendab, et raha jääb veebikeskkonna kontole hoiule kuni ostja on kauba kätte saanud ning kinnitab seda. Alles seejärel kantakse deposiitkontol olev summa müüja kontole. Seega on esimene ohumärk antud skeemi puhul, et müüja saab raha kättesaamiseks lingi veel enne, kui on jõudnud kauba postitada.

Ida-Harju politseijaoskonna Facebooki postituse all märgib mitu inimest, et on saanud selliseid pakkumisi. "Väga veider. Mulle just tehti pakkumine kärukomplektile, mille müügihind on 790 eurot pakkumine 800. Alles täna lisasin kuulutuse. Esimese hooga vastasin, et jah, olen hinnaga nõus.

Nüüd taipasin alles kontot vaadata, kasutaja on alles täna registreeritud," kirjutab üks inimene.