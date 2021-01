Läti kohus mõistis suurärimees Oleg Ossinovski altkäemaksu andmises õigeks

Läti Raudtee endise juhi sõnul oli ta Venemaa Raudteede tollase juhi Vladimir Jakunini ja tema asetäitja Vladimir Morozoviga sõprussuhetes ning uurimise käigus teatas Magonis, et Ossinovski poolt talle antud raha ei olnud siiski altkäemaks, vaid tänulikkus selle eest, et ta kaitses vene miljonäri huve Vene Raudtee juhtide ees.

Küsisin talt, kas ta aitaks saada Vene vedurid Daugavpilsi tehasesse remonti, kas ta suudaks seda organiseerida. Ta oli nõus. Selge see, et selle töö eest oli vaja maksta. Väga suur töö ju. Ma võtsin ta põhimõtteliselt tööle ja maksin talle selle eest raha. Eesti seaduste järgi ei peeta seda kriminaalkuriteoks, kinnitasid mulle juristid. Aga kui ma palun oma sõbral teha midagi muud, kui palun eraisikuna aidata lahendada probleem, mis tema ametialast tegevust ei puuduta, siis... Eestis seda võib. Tõsi, Lätis tõlgendataks seda mõjuvõimuga kauplemisena, mis on samuti karistatav. Seepärast me kohtusimegi Eestis ja leppisime kokku Eestis ja ka raha andsin üle Eestis," rääkis Ossinovski toona.