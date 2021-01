Viis võimalust, kuidas juhtmeta kõrvaklapid toetavad kodust ajaveetmist

Neile, kes soovivad tööstressi või igapäevmurede eest natukeseks põgeneda ja lihtsalt iseendaga olla või mediteerida, võib see tänapäeval tõsiseks väljakutseks saada. Kui nii töö- kui vaba aeg veedetakse kodus, on kõige lihtsam viis kõigest hetkeks pääseda sulgedes silmad ja lülitades ennast ümbritsevast mürast välja. Abiks on kõrvaklapid ning võimalus valida, kas nautida omaette vaikust või kuulata näiteks meditatiivset muusikat. Mürasummutavad juhtmeta kõrvaklapid võivad olla kasulikud lihtsalt pikutamiseks, aga ka audioraamatu või oma lemmik taskuhäälingu kuulamiseks.

Huawei FreeBuds Pro kõrvaklappidel on hübriidne aktiivset mürasummutus. Tänu sisse- ja väljapoole suunatud mikrofonidele tuvastavad klapid igasuguse müra ja isoleerivad selle täpsete helisignaalidega. Kõrvaklappidega saab summutada heli tugevusega kuni 40 detsibelli – helitugevuse järgi tunnevad need automaatselt ära keskkonna, kus kasutaja on, rakendades sellele vastavat mürasummutust. Näiteks lennukiga lennates või sarnases müratsoonis saab kõrvaklapid lülitada režiimi „ultra“; töötades kontoris, kus on pidev klaviatuuri klõbin või muud segavad helid, lülita sisse režiim „hubane“; kõndides tänaval või istudes rahvarohkes kohvikus, rakenda režiim "üldine".

Kodukontoris töötades puutume sageli kokku ootamatu müraga - naaber otsustab seina puurida, autojuhid lahendavad tänaval häälekalt omavahelist arusaamatust või lapsed lärmavad hoovis. Sellises olukorras võib tööle keskendumisest saada tõsine väljakutse, kuid lahendus on tegelikult lihtne. Kaasaegsed kõrvaklapid suudavad kandja ümbritsevast mürast täielikult isoleerida – isegi juhul, kui müra on väga vali. Huawei FreeBuds Pro juhtmeta kõrvaklappide tipptasemel mürasummutustehnoloogia võimaldab nautida vaikust, oma lemmikmuusikat või ka vestluspartnerit telefonis ükskõik kus – lennujaamas, lärmakas kohvikus, tuulise ilmaga väljas või mürarikkas kodukontoris.

3. Mikrofon, mis on alati käepärast

Tavaliselt kasutame kõrvaklappe peamiselt muusika, video- või telefonikõne kuulamiseks või ümbritsevatest helidest pääsemiseks. Samal ajal võib juhtmeta kõrvaklappidest saada aga ka mugav improviseeritud mikrofon. Huawei FreeBuds Pro on just sellised kõrvaklapid, mis on loodud hääle edastamiseks vestluspartnerile nii täpselt kui võimalik. Näiteks kui peame töö ajal oma häält kvaliteetselt lindistama, kuid meil pole mikrofoni, saab selle asendada ühe juhtmeta kõrvaklapiga. Selline lahendus aitab häält selgemini ja puhtamalt salvestada kui mõni teine käepärane professionaalse mikrofoni alternatiiv.

4. Olulised kõned ei jää pidamata

Kui töötame ja elame samas ruumis, on loomulik, et meid võib peagi ümbritseda paras segadus – riidekuhi toolil kasvab, toidunõud kogunevad kraanikaussi, raamatud ja paberikuhjad katavad tööpindu. Kui oleme pidevalt ümbritsetud segadusest, võib meis ärgata sisemine pedant, kes tööülesandeid kõrvale lükates soovib tegeleda hoopis tubade koristamise ja asjade korrastamisega. Juhtmevabad kõrvaklapid võivad olla ka sellises olukorras heaks abiks – paneme muusika käima ja teeme kiire koristuse ära, kuni ümbrus meie silma enam ei riiva ja saame jälle tööle keskenduda. Klappe kandes võib ka kindel olla, et üksi oluline kõne ei jää koristamise käigus märkamata ja vastamata.

5. Treener sinu kõrvas

Uus reaalsus dikteerib, et sporti tuleb teha pigem omaette kodus või looduses. Tänu sellele otsitakse tihti ideid internetist või osaletakse veebitreeningutel. Huawei FreeBuds Pro juhtmevabad kõrvaklapid ei piira liikumist ja võimaldavad virtuaalse treeneri või rakenduse helikäsklusi kuulata nii, et telefoni või arvuti ekraani jälgimine polegi tingimata vajalik – eriti juhul, kui harjutused on juba korra nähtud ja teada. Seega on juhtmevabad klapid abiks iseseisvalt sportimisel, ja kui juhtnööre enam pole vaja kuulata, saab panna käima oma lemmik treeningmuusika.



Ent mida teha siis, kui meil on kodus erinevate tootjate seadmed, millega soovime enda kõrvaklappe siduda? Kõik juhtmeta kõrvaklapid pole teiste tootjate seadmetega täielikult ühilduvad, kuid Huawei FreeBuds Pro kõrvaklapid töötavad sujuvalt kõigi nutitelefonide või muude seadmetega, sealhulgas Androidi ja iOS-iga.