Spikker: kuidas maksta seaduslikult vähem makse

Maksud on ühiskonna ja avalike teenuste toimimiseks hädavajalikud ning hea maksulaekumine on kõigi kodanike huvides. Samal ajal kehtib hulk maksuvabastusi, mille eesmärk on näiteks soodustada kindlaid kulutusi ja tegevusi, elavdada majandust jne. Leidub ka muid soovitusi, mis aitavad oma maksukulu teadlikumalt planeerida.

Oma õiguseid ja võimalusi on kasulik teada nii tööandjal kui ka palgatöötajal, sest paljud maksunüansid puudutavad mõlemat. Eriti tähelepanelik tasub olla väikeettevõtjatel, kes on iseenda tööandjad, sest ettevõtlusrisk loob ka maksude maailmas rohkem võimalusi.

„Seadusega ettenähtud maksuvabastuste kasutamine ei ole kuidagi taunitav. Vastupidi – iga kehtestatud maksuvabastuse taga on selge põhjus või soov, et ettevõtjad seda kasutaksid,” ütles maksunduse spetsialist vandeadvokaat Marko Saag, kes aitas teiste allikate hulgas ülevaadet koostada.