Spikker: kuidas maksta seaduslikult vähem makse

Lextali vandeadvokaat ja partner Ants Karu toonitas, et maksuvabastuste aluseid ei tohiks luua kunstlikult, sest sellisel juhul on maksuhalduril õigus maksuvabastust mitte võimaldada ja saadud maksueelis tuleb koos intressidega tagasi maksta.

„Seadusega ettenähtud maksuvabastuste kasutamine ei ole kuidagi taunitav. Vastupidi – iga kehtestatud maksuvabastuse taga on selge põhjus või soov, et ettevõtjad seda kasutaksid,” ütles maksunduse spetsialist vandeadvokaat Marko Saag, kes aitas teiste allikate hulgas ülevaadet koostada.

Oma õiguseid ja võimalusi on kasulik teada nii tööandjal kui ka palgatöötajal, sest paljud maksunüansid puudutavad mõlemat. Eriti tähelepanelik tasub olla väikeettevõtjatel, kes on iseenda tööandjad, sest ettevõtlusrisk loob ka maksude maailmas rohkem võimalusi.

Maksud on ühiskonna ja avalike teenuste toimimiseks hädavajalikud ning hea maksulaekumine on kõigi kodanike huvides. Samal ajal kehtib hulk maksuvabastusi, mille eesmärk on näiteks soodustada kindlaid kulutusi ja tegevusi, elavdada majandust jne. Leidub ka muid soovitusi, mis aitavad oma maksukulu teadlikumalt planeerida.

Tööandjal on võimalik hüvitada maksuvabalt töötajatele 100 eurot kvartalis kindlaid spordikulusid, aga ka nt mõningaid arstide/tervisespetsialistide teenuseid ja ravikindlustuslepingu kindlustusmakset. Tingimus on, et hüvitis peab kehtima kõigile töötajatele.

Ettevõtja saab maksuvabalt hüvitada töölepingu alusel töötava töötaja majutamise, juhul kui töötaja elukoht asub töökohast vähemalt 50 kilomeetri kaugusel ja töötaja omandis ei ole töökohale lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara (need tingimused peavad olema täidetud kogu majutamise ajal). Tallinnas ja Tartus on sellise hüvitise maksimaalne määr 200 eurot ja mujal 100 eurot kalendrikuus.

Töötaja kodu sisustuse või remondikulu hüvitamise puhul tuleb tähele panna, et kui töötaja ei tagasta või ei hüvita töölt lahkudes talle antud vara, on ta saanud tööandjalt hüve ja tekib erisoodustuse maksukohustus.

Erisoodustuseks ei peeta töötajale osalusoptsiooni andmist. See tähendab, et tööandja võib töötajale maksuvabalt anda osaluse tööandjas, kui osalus omandatakse mitte varem kui osalusoptsiooni andmisest kolme aasta möödudes. Töötaja on seejuures kohustatud tööandjale teatama osalusoptsiooni võõrandamisest.

2. juhtudel, kui töölepingu alusel töötavale töötajale (mitte juhatuse/nõukogu liikmele) kohaldub maksuvabastus transpordiks elu- ja töökoha vahel, sest töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel ja seda teekonda läbitakse isikliku sõidukiga. Kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja kasutab nendeks sõitudeks isiklikku sõiduautot, on tööandjal võimalik valida, kas kulu hüvitatakse sõidupäeviku või kuludokumentide (kütusetšekid) alusel.

Ettevõte võib oma töötajale praegu anda sisuliselt 0% intressiga laenu. Erisoodustust ei teki, kui intress selle maksmise (mitte määramise) ajal on vähemalt kahekordne Ametlikes Teadaannetes Eesti Panga avaldatav intressimäär, mis on poolaasta kaupa Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär (võlaõigusseaduse 94. paragrahv, 2. lõige). Nimetatud määr on juba pikemat aega olnud ümmargune null.

Oluline on tähele panna, et näiteks väikeettevõtja ehk iseenda tööandja tohib endale oma firmast laenu anda ainult siis, kui ta on ka ettevõtte töötaja, mitte pelgalt omanik või juhatuse/nõukogu liige. Väikeettevõtjana endale oma firmast laenu andes, olles ise ka ettevõtte töötaja, tuleb see majandusaasta aruandes deklareerida kui tehing seotud osalisega.

Külalisi ja äripartnereid saab mingil määral maksuvabalt kostitada

Ettevõtte külaliste ja koostööpartnerite vastuvõtmiseks tehtud toitlustamise, majutamise, transpordi ja meelelahutusega seotud dokumentaalselt tõendatud kulusid võib maksustamisperioodil ettevõtlustulust maha arvata. Seda tohib teha 32 euro ulatuses kalendrikuus pluss 2% samal kalendrikuul tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast. Kui mõnel kuul neid kulutusi pole, saab kasutamata piirmäärade ulatuses väljamakseid teha sama aasta järgmistel kuudel.

Kingitused on kindla piirini maksuvabad

Tulumaksuga ei maksustata reklaami eesmärgil tasuta üle antud kaupa ega osutatud teenust, mille väärtus käibemaksuta on kuni 10 eurot.

Ära unusta omakapitali sissemakset deklareerida

Ettevõttesse omakapitali makstes tuleb see maksuametis deklareerida (maksudeklaratsiooni vormi TSD lisa 7, kood 7030). Kui seda deklareerimise kohustust ei täida, peab arvestama, et ettevõtet likvideerides (või kui omakapitali väljamaksed ületavad muul põhjusel sissemakseid) tuleb ka omakapitali osalt tasuda tulumaks.