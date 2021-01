Kes on Eesti Posti finantsjuht Charlie Viikberg?

Lühikest aega Ehitusmaailmas transporditöölisena töötanud Viikberg leidis, et käte jõul teenitav palk on oluliselt valusam kui peaga teenitav, kirjutas 2003. aastal Eesti Ekspress. Sealt viis 1995. aastal töö Hoiupanga telleriks, kus teda häiris rutiin. Ta sattus korvpalli mängima koos Hoiupanga toonase juhatuse esimehe Aare Kilbliga ja sealt viis tee varade juhtimise maailma. See tähendas finantsturgudele sattumist, millest ettekujutus võis tekkida televisioonis jooksnud sarjast Capital City.