Google nõustus Prantsuse väljaannetele uudiste eelvaadete eest maksma

Juba on Google lepingu sõlminud kuue Prantsuse ajalehe ja ajakirjaga, sealhulgas üleriigiliste päevalehtedega Le Monde ja Le Figaro, kuid peab endiselt läbirääkimisi selliste uudisteagentuuridega nagu AFP.

Google teatas toona, et näitab otsingutulemustes artikleid, pilte ja videosid ainult tingimusel, et meediafirmad lubavad neid kasutada tasuta. Ülejäänute jaoks tähendas see aga nähtavuse ja reklaamitulu vähenemist.