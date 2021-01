Kohus käskis algatada Danske Banki rahapesuasja infolekke uurimiseks kriminaalmenetlust

Kohtueelse uurimise andmete lekitamine enne toimiku kättesaadavaks tegemist kahtlustatavatele ja nende kaitsjatele on Eestis aastakümneid kestnud krooniline probleem. Juba aastal 2003 juhtis Riigikohtu esimees Uno Lõhmus tähelepanu, et politseiline omakasuline lekitamispraktika tõsiselt kahjustab õigusriiklikku kriminaalmenetlust. Seni pole avalikkusele teatavaks saanud, et mõnes sellises lekitamiskuriteos oleks üldse süüdlased välja selgitatud. Näiteks lubati lekitajad tuvastada nn maadevahetuse asjas, samuti Savisaare kriminaalasjas. Hiljuti juhtis vandeadvokaat Indrek Leppik oma Postimehes avaldatud arvamusartiklis "Reegliteta meediasõda Savisaare protsessis " tähelepanu, et ka tema kliendi Aivar Tuulbergi kohta lekitati uurimise andmeid, isik mõisteti küll hiljem õigeks, kuid pöördumatu kahju oli inimesele lekitamisega juba tekitatud. Tegemist ei ole seega üksikjuhtumiga, vaid süsteemse probleemiga, mille tõttu on tervikuna kahtluse all Eestis täidesaatva riigivõimu poolt läbiviidavate kriminaalmenetluste vastavus õigusriigi põhimõtetele.

Ringkonnakohtunik Heili Sepp on oma määruses, millega vandeadvokaat Martin Hirvoja kaebus rahuldati, põhjalikult käsitlenud ka Euroopa Inimõiguste kohtu sellekohast praktikat. Nii näiteks tuvastas EIK süütuse presumptsiooni rikkumise kohtuasjas 3899/08, Huseynov vs. Aserbaidžaan, 18.01.2018, mille keskmes oli eratelevisioonikanalis näidatud salvestis. Rikkumine tuvastati, kuigi valitsus ei selgitanud, kuidas sai eratelekanal videosalvestise. EIK eeldas, et salvestise sai meediakanal jõuametkonnalt ning heitis ette, et jõuametkonna suhtumine ei austanud kaebaja süütuse presumptsiooni, vaid võimaldas kujundada avalikkuses temast kuvandit kui kurjategijast, ning videosalvestiste telekajastus julgustas avalikkust käsitlema kaebajat kurjategijana enne tema süüdimõistmist kohtus.

Harvardi Ülikooli professor Alan M. Dershowitz on tõdenud, et ka USA-s on aktuaalseks probleemiks see, et prominentsetes kriminaalasjades prokurörid ja valitsuse agendid selektiivselt lekitavad kahjustavad teavet, mis peaks jääma saladuseks kuni kohtuni mil nende avaldamiseks on kohane aeg. Kohati on selektiivne lekitamine muutunud relvaks prokuratuuri arsenalis. Kuigi selline lekitamine on kuriteona karistatav, ei ole prokuratuur ülemäära entusiastlik ega tõhus selliste rikkujate ega ka iseenda eksimuste tuvastamisel. USA kohtupraktikas on seetõttu leitud, et ainus võimalus selliste lekitamistega efektiivselt võidelda on seadust rikkudes läbiviidud kriminaalmenetlustes prokuratuuri esitatud süüdistuste tühistamine kohtu poolt. Muud reaalselt toimivad kohtulikud vahendid, sundimaks täitevvõimu selles küsimuses seadust austama, paraku puuduvad.