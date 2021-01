Rohelised hakkavad koguma allkirju tuumajaamade Eestisse rajamise vastu

Roheliste volikogu asejuht Annika Altmäe selgitab, et volikogus arutati ja lõpuks ka kiideti heaks tuumajaama petitsioon, mis on järjekordne rahvaalgatus. Alates homsest on võimalik selle üle arutleda rahvaalgatuse portaalis ja kolme päeva möödumisel hakatakse juba allkirju koguma.

Volikogu juht Aleksander Laane täiendab: "Mida tekst põhimõtteliselt tähendab, on see, et Eesti on praeguste tuumajaamade jaoks liiga väike ja Rohelised selle suunal edasi tegutsemist perspektiivikaks ei pea. On aeg keskenduda ohututele taastuvatele energiaallikatele, mis muutuvad ka järjest odavamaks. Me ei ütle, et tuumaenergeetika kui selline tuleks ajaloo prügikasti visata, aga Eestis rakendamiseks sobilikku tehnoloogiat täna olemas ei ole. Kas see üldse kunagi tuleb, ei ole samuti kindel. Aga varustuskindlust saab tagada taastuvenergia salvestus- ja "targa võrgu" tehnoloogiate rakendamisega ning energiat säästvate lahendustega".