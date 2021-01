Sooman: peaasi, et inimesed oma pensionirahadega krüptorahaturule või kasiinosse ei lähe

Kinnisvaraasjatundja seletas, et paraku pole kõik sektorid kriisist väljumise faasis ning tööpuudus võib ajutiselt ka kasvada. „Kui eelmise finantskriisi ajal sai tuhandetel inimestel raha lihtsalt otsa ja varad kisti käest, siis seekord võib pensioni teise sambasse kogunenud summa osutuda väga tõhusaks päästerõngaks oma kodu säilitamisel. Mõnel on pensionikontol 3000 eurot, mõnel 20 000 eurot, aga väga keeruliste aegade üle elamiseks piisabki vahel vaid paarist tuhandest eurost, et uuesti jalad alla saada ilma kiirlaenuspiraali sattumata," nentis Sooman.

Juhatuse liige arutleb, et teisalt on neil, kes praegusest olukorrast puhtalt läbi purjetavad, tekkinud esimest korda võimalus raha iseseisvalt investeerida. Kes ostab kinnisvara, kes investeerib laste haridusse, kuid reaalsus on, et nii suur hulk inimesi pole korraga sellisele hulgale vabale rahale varem ligi pääsenud.