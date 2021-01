Boris Johnsoni karm tõdemus: koroonapiirangud võivad kesta suveni

Tegemist pole esimese korraga kui Johnson teeb koroonapoliitikas kannapöörde. Varem on ta näiteks keelanud perekondadel jõulude ajal kokkusaamise vaatamata varasemale lubadusele seda mitte teha.

Paljud erakonnakaaslased on peaministrit Suurbritannias kehtivate rangete piirangute tõttu kritiseerinud. Parlamendisaadiku Mark Harperi sõnul ei ole aktsepteeritav, et vaatamata vaktsineerimisprogrammile jäävad liikumispiirangud kehtima. Tema sõnul kahjustavad need liialt Briti majandust.