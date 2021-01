Üllatavad näitajad. Mille poolest on tuntud Monte Carlo rallit korraldav riik?

Ralli kõrval paistab Prantsusmaa ja Itaalia vahel rannikul asuv riigike silma paljude asjadega. Monaco on hea koht kapitali kuhjumiseks, kuna seal pole üksikisiku tulumaksu.

Keskeltläbi iga kolmas resident on miljonär, kirjutas Business Insider.

Vaid 38 300 elanikuga riik on maailma üks tihedama asustustihedusega riike ja üks tihedama rikaste asutustustihedusega riike. Seal elab 12 261 miljonäri ruutkilomeetri kohta.

Kinnisvara on linnriigis hinnas. Sotheby's International Realty Prantsusmaa-Monaco juht Alexander Kraft ütles Mansion Globalile, et ühe magamistoaga korteri ees peab ostja arvestama vähemalt 1,6 miljoni dollari maksmisega. Normaalsete korterite hinnad jäävad 2,2 kuni 22,3 miljoni dollari vahele. Eliitkorterid maksavad enam kui 55 miljonit dollarit. Kinnisvara aina kallineb.

2017. aastal maksis Monacos järelturul keskmine eluase 4,5 miljonit eurot. Uusarenduste hindadest ei maksa rääkidagi.

Väikeriik on üks enimvalvatud maid. Kogu riik on 24 tundi ööpäevas videovalve all. Riigis on politseinik iga saja elaniku kohta.

Monaco on maailmakuulus oma kasiino poolest, kuid riigis on kodanikele hasartmängud keelatud. Seetõttu on mängupõrgud vaid turistide päralt.

Miniriigi SKT inimese kohta on 165 420 dollarit ehk 136 226 eurot. Seda riiki lööb vaid Liechtenstein kus majanduse kogutoodang inimese kohta on 166 021 dollarit. Maailmas on ainult neli riiki, kus SKT inimese kohta on vähemalt sada tuhat dollarit. Lisaks eelpool nimetatud kahele riigile kuuluvad klubisse Luksemburg ja Bermuda.

Monaco on sisserännanute riik. Kõigest 9259 Monaco 38 300 residendist on sündinud riigis.

Väikeriik paistab silma ka kõrge oodatava eluaega. Selleks numbriks on 85,8 aastat.

Monacos puudub nähtus nimega vaesus.