5 nippi, kuidas enda seadmeid digiprügist puhtaks teha

Me oleme harjunud igast situatsioonist tegema mitut fotot ja videot selleks, et tabada just see õige hetk. Nüüd on mõistlik need topeltkaadrid kustutada ja jätta alles see kõige perfektsem. Kas teadsid, et ühest üritusest tehtud fotod ja videod võivad tekitada sama palju CO2-te kui paarikümne kilomeetrine autosõit?