PUUST JA PUNASEKS | Millal me pensionile minna saame ehk kuidas arvutada oma pensioniiga?

Joonisel on toodud pensioniea arvutamise loogika alates 2027. aastast. Näiteks 2027. aasta pensioniiga avaldatakse 2025. aasta 1. jaanuariks. Selle aasta pensioniea leidmiseks lahutatakse aastate 2019 kuni 2023 65-aastaste inimeste keskmisest oodatavast elueast baasperioodi 65-aastaste inimeste keskmine oodatav eluiga. Nende keskmiste vahe määrab pensioniea muutuse võrreldes vanusega 65. Näiteks kui aastatel 2019-2023 on keskmine oodatav eluiga 18,9 aastat ja aastatel 2018-2022 on keskmine oodatav eluiga 18,8 aastat, siis kasvab pensioniiga 2027. aastal 18,9-18,8=0,1 aasta ehk 1 kuu võrra. Tulemuseks on pensioniiga 65 aastat ja 1 kuu. Järgnevatel aastatel muutub ainult referentsperiood, baasperiood jääb kogu aeg samaks.

I samba vanaduspensioniiga on pidepunktiks nii I samba paindlikule vanaduspensionieale, kui ka II ja III samba pensionieale. Kõik viimati mainitud pensioniead muutusid alates 2021. aastast. Paindliku pensioniea (loe täpsemalt siit) korral on võimalik minna pensionile kuni viis aastat enne I samba vanaduspensioniiga, kuid sel juhul peab olema täidetud joonisel 1 toodud staaži nõue. Paindliku pensioniea korral rakendatakse aktuaarse neutraalsuse printsiipi, mis tähendab, et sõltumata pensionile mineku ajast, saab inimene kogu pensionil oleku aja jooksul kätte sama palju pensionit, kui ta oleks läinud pensionile täpselt I samba vanaduspensionieas. Seega enne I samba vanaduspensioniiga pensionile minnes on pension mõnevõrra väiksem, sest pensionil oleku periood on pikem. Näiteks kui pensioni suurus on 500 eurot ja pensionieas pensionile minnes on oodatav eluiga 20 aastat, siis saaks inimene pensionil oleku aja jooksul kätte 500x12x20=120 000 eurot. Varem pensionile minnes saab inimene ikkagi selle 120 000 eurot kätte, kuid kuna periood on nüüd 24 aastat, siis on pensioni suurus 120000/12/24=417 eurot kuus. Tegemist on väga lihtsustatud näitega. Hiljem pensionile minnes on olukord jällegi vastupidine. Enne I samba pensioniiga paindlikule pensionile minnes rakendub lisaks ka staaži nõue.