Ökoloog: kasvuhoonegaaside sidumise poliitika on vähikäigu lävel

Loodushoidlik ja kliimahoidlik maakasutus ning heas seisus elupaikade hoidmine ja taastamine on ainus mehhanism, mis aitab atmosfäärist üleliigseid kasvuhoonegaase siduda. Inimeste kõik ülejäänud tegevused lisavad kasvuhoonegaase atmosfääri kas vähemal või rohkemal määral. Maakasutussektori sidumisvõime on aga kas positiivne või negatiivne - siduv või emiteeriv -, sõltuvalt sellest, kuidas me oma maaga ringi käime.

Hetkel on Eesti maakasutussektor kasvuhoonegaase siduv. Tänaste praktikate jätkumisel lakkab aga maakasutussektor Eestis kasvuhoonegaase sidumast juba hinnanguliselt aastal 2025 ning kujuneb aastaks 2035 siduvast sektorist kasvuhoonegaase õhkupaiskavaks sektoriks.

Nii muutub Eestil võimatuks liikuda kliimaneutraalsuse poole, sest ühtegi teist mehhanismi paratamatult tekkivate kasvuhoonegaaside puhverdamiseks ei ole - ka ülima kokkuhoiu juures mitte. Selle valguses on tähtis avada tausta väitele, mille esitasid loodavale koalitsioonile metsatööstuse esindajad hiljutises Ärilehes. Nad tõid välja, et metsa- ja maakasutussektor on kasvuhoonegaaside inventuuri andmeil ainus sektor, mis seob rohkem süsinikku, kui õhku paiskab. See on tõsi, kuid samas tekstis jäi mainimata, mil moel täpselt metsandus maakasutussektori sidumisvõimet mõjutab.

Momendil seob maakasutussektor tõesti rohkem, kui emiteerib, kuid prognooside kohaselt see nii ei kesta. Maakasutussektori tulevane roll kasvuhoonegaaside siduja või allikana sõltub metsa majandamisest ja kuivendatud turvasmuldadega ringikäimisest. Juba järgneva kümne aasta jooksul langeb Eesti maakasutussektori süsinikusidumisvõime 600% - seda kinnitab ka riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030. Langust põhjustab peamiselt intensiivne metsamajandamine, mille tõttu langeb metsade süsinikusidumine ning seeläbi ka nende võime puhverdada kuivendatud maadelt ja muust maakasutusest lähtuvad heidet.