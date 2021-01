Piimatootjad kaupluste hinnasurvele alluda ei taha. Lidl oleks nagu Eestis kohe kohal

Nii siis kui ka nüüd müüb Prismale ja Maximale odavaimat oma kaubamärgi piima Valio. Ettevõtte juht Maido Solovjov kinnitab, piima jakettide letihind on tugevalt alla piima omahinna, kuid nemad saavad oma raha ikka kätte, kuigi surve hinda alandada on tuntav.

"Toorpiima hind on tõusnud viimase poole aasta jooksul, ka meie hinnad kleintidele on tõusnud," kinnitab Solovjov.

"Ajalooliselt on kujunenud nii, et kilepiima hind on kliendi poodi sissetõmbamise toode. Selle hinda kõik mäletavad ja sellest see fenomen tekib. Piima hinda on tublisti vähemalt 20 aastat juba turundustööriistana kasutatud," ütleb Solovjov. "Jaeturul toimub ikkagi ettevalmistus Lidli tulekuks."