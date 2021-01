Mida ettevõtjana lepingu sõlmimisel silmas pidada?

Kui lepingusse kõik olulised asjaolud kirja panna, aitab see hiljem vaidlusi vältida. Võiks öelda, et mida rohkem on lepingus kirjas, seda paremini on poolte õigused tagatud ja kohustused määratletud. See aga ei tähenda, et lepingusse on vaja kogu seadus ümber kirjutada. Silmas tuleb lihtsalt pidada kõiki asjaolusid, mis selle lepingu puhul on olulised ja milles pooled on suuliselt kokku leppinud. Näiteks mida detailsemalt on lepingu eset kirjeldatud, seda lihtsam on hiljem sellele vajadusel viidata. Ja kui näiteks müüdaval asjal on puudused, on hea need müügilepingu vormistamisel üles lugeda, et ostja ei saaks hiljem väita, et ta ei olnud neist teadlik.