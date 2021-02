Tuntud tanklaketi automaatpesula murdis sõiduki kojamehed, ettevõte ei näinud endal vastutust ega vajadust kompensatsiooniks

Klient soovis, et Circle K kompenseeriks talle rahalised kulud või kojameeste vardad ja uued kojamehed varuosadena, kokku summas 187,69 eurot. Sellega tanklakett ei nõustunud, põhjendusega, et nende meelest pidid kojamehed olema juba varem rikutud.

Circle K kinnitas, et samal päeval pesti Jüri teenindusjaamas mitukümmend autot, millega ei juhtunud midagi. Samuti kinnitati, et kasutusel olev autopesumasin on uuema põlvkonna oma, mille puhul ei tule enam tagumist kojameest kotiga katta. Circle K autopesumasinad on seadistatud selliselt, et need ei lõhu sõiduki terveid ning korrektse kinnitusega väliseid detaile.