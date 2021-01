Juhi kogemus: igaüks tahaks olla hea juht esimesest päevast peale, kuid selleks peab kasvama

Öeldakse, et uues ametis sisseelamiseks läheb aega umbes aasta. Pean tunnistama, et see peab paika. Juhiametisse astudes kulus mul umbes kaksteist kuud ja veidi peale, et hakata tundma ennast sellel alal kodusemalt.

Eks tahtsin minagi juba esimesest päevast hea juht olla, kuid olen mõistnud, et kasvamine võtab aega ja iga päev leian uusi võimalusi, kuidas paremaks saada. Siin on minu tähelepanekud sellel teekonnal:

Töötades piirkonnajuhina on minu ülesanne juhtida nii tehnikute tiimi aga ka korraldada muid protsesse nagu näiteks kojukutsete logistikat. Samuti on igapäevane suur väljakutse leida õige tasakaal alahõivatuse ja hõivatuse vahel.

Töötades valdkonnas, millest tugevalt sõltub klientide heaolu, on see vastutusrikas ülesanne. Tänasel internetiajastul, kus lisaks meelelahutusele kasutavad paljud inimesed internetti kodus töötamiseks, ei oleks keegi õnnelik, kui peaks nädala aega tehnikut ootama. Fookusi aitavad hoida ka erinevad mõõdikud ja tööriistad, mida oma töösse integreerida.

Juhi teekonna, eriti esimestel aastatel, on oluline, et juht saaks kellegagi mõtteid põrgatada ja oleks keegi, kes peegeldaks tema tegusid. Tajun, kui oluline on, et mul on toeks minu enda juht. Ta on inimene, kellega asju arutada ja kes tabab ära õige hetke enne, kui mu fookus hakkab paigast nihkuma.