Kuidas läks kiirtoidukettidel läinud aasta Eestis? Raske aasta numbritest ei taheta rääkida

Hesburgeri arendusdirektor Ieva Salmela toob välja, et eelmine aasta oli täis ootamatusi ja väljakutseid: "Osa meie keti söögikohti oli teatud aja vältel suletud kuid samaaegselt suutsime kõikjal Baltikumis säilitada müügi oma mobiilirakenduse abil. Sealtkaudu osteti kõiki meie sortimendis olevaid tooteid nii kaasavõtmiseks kui kasutades erinevate toidukullerite abi," lisas ta. "Müügi seisukohalt kujunesid edukamateks kohad, kus oli juba eelnevalt ka drive-in kaasaostmise võimalus. Vaadates aastale ette loodame väga, et juba sel kevadel olukord normaliseerub ja saame taas näha müügi positiivset kasvu." sõnas Salmela.

"Meie kliendid on külastanud söögikohti kogu kriisi vältel ja suhtunud mõistlikult erinevatesse ettevaatusabinõudesse. Samuti kasutavad külastajad McDelivery ja McDrive teenuseid. Oleme tänulikud oma külastajate usalduse ja lojaalsuse eest. Meie fookus on hetkel suunatud meie inimeste ja ettevõtte kaitsmisele ning külastajate uute ootuste ja tarbimiskäitumisega kohanemisele," teatas Premier Restaurant Baltikumi tegevjuhi Vladimir Janevski .

"Koroonaepideemia oli KFC-le Eestis ja kogu Baltikumis väga keeruline," ütles KFC Balti turundusjuht Indre Giedryte. "Kõigepealt sulgemisme söögikohad märtsis. Enne kui saime need avada, kulus aega, kuna toiduained peavad olema värsked. Me ei kasuta erinevalt teistest kiirtoidukohtadest külmutatud toiduaineid. Seetõttu pidime ootama värskeid kanasid ning inimeste rahunemist. Ei olnud mõeldav, et me raiskaks toitu mida me ei tohi külmutada."