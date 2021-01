Muteerunud viirusetüvega maadlev Soome otsustas edaspidi riiki lubada vaid teatud elualade esindajaid

Ametlik saatkonna info

Alates 27.01.2021 kell 00:00 saavad lisaks Soome kodanikele ja elanikele Soome siseneda vaid ühiskonna toimimise ja varustuskindluse seisukohast olulist tööd tegevad isikud ja vältimatutel põhjustel reisivad.



Tööhõive- ja majandusministeerium peab nimekirja, mis määrab kindlaks need töökohad, mis on olulised ühiskonna toimimiseks või varustuskindluse tagamiseks. Nimekirjas olev kriitiline töö ei tähenda automaatselt riiki pääsemist. Tööandja peab kasutama eraldi vormi, et põhjendada, miks Soome saabuva töötaja tööülesanne on kriitiline ja et tööga ei ole võimalik viivitada. Vorm tuleb esitada Piirivalvele koos reisidokumentidega.



Soome saavad siseneda näiteks järgmised isikud või järgmistel põhjustel reisivad:

Tervisehoiu- ja päästetöötajad (sealhulgas erakorraline abi) ja eakate hooldajad oma töökohustuste täitmisel;

kaubaveo- ja logistikapersonal oma tööülesannetes;

diplomaadid, rahvusvaheliste organisatsioonide töötajad, sõjaväelased ja abiorganisatsioonide töötajad oma tööülesannete täitmisel;

rahvusvahelistel läbirääkimistel osalevate riikide esindajad ja rahvusvaheliste organisatsioonide töös osalevad isikud;

välismaiste meediaettevõtete esindajad;

Soomes asuva kinnisvara või varakorralduse tõttu reisivad;

välismaal elava Soome kodaniku pereliikmed;

vältimatutel perekondlikel põhjustel reisivad (näiteks oma lapse sünd, lähedase raske haigus, enda pulmad, suhe) või muud kaalukad isiklikud põhjused. Sugulastena käsitletakse seejuures abikaasat (sh vabaabielu), lapsi, vanemaid, vanavanemaid, st et õdesid ja vendi enam külastada ei saa;

Soomes õppimine;

Soome elamisloaga reisivad;

rahvusvahelist kaitset vajavad või muudel humanitaarsetel põhjustel reisivad isikud;

Erigrupid (nt kultuuri, spordi, ettevõtluse esindajad).



Piirangud kehtivad 30 päeva ehk kuni 25.02.2021.

Kõikide Soome sisenejate suhtes kehtib soovitus jääda 10. päevaks eneseisolatsiooni.

Piiril testitakse kõiki, v.a kaubaveo- ja logistikatöötajad