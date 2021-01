Muteerunud viirusetüvega maadlev Soome otsustas edaspidi riiki lubada vaid teatud elualade esindajaid

Soome valitsus on täna terve päeva arutanud, milliseid karmistavaid meetmeid piiridel rakendada. Nimelt on eilse seisuga riigis tuvastatud 86 uue, kiiremalt leviva koroonaviiruse tüvega nakatunut.

„Meie eesmärk on vähendada sisse- ja väljarännet, et tervisetöötajad saaksid testida piiridel kõiki," lisas siseminister Maria Ohisalo.

Soome rahvusringhääling Yle kirjutas üleeile, et ehkki Tallinna-Helsingi vahet sõitvatel laevadel sai lasta endale vabatahtlikult koroonaproovi teha, kasutas seda võimalust vaid kümnendik sõitjaid. Tõsiasi, et Soome nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 62 ja Eestil 601, tekitab teisel pool lahte muret. Sestap täna ka piiranguid karmistati. Tänane otsus puudutab ka Eestist pärit ehitajaid.

Soome ehitusliidu juht Matti Harjuniemi ütles toona Ylele, et ongi ebatõenäoline, et inimesed laseksid endale laevadel vabatahtlikult koroonaproovi teha, sest positiivse vastuse korral peavad nad jääma töölt kõrvale ja kaotavad sissetulekut. Kui ehitajad töötaksid Soome firma all ja saaksid selle kaudu palka, hüvitataks neile haiguse tõttu töölt kõrvale jäämise aeg. Ent eesti ehitustöölised on tihti palgal n-ö välismaa firmas ja teiste seaduste järgi.