Uus valitsus otsustab kütuseaktsiisi tuleviku kevadel

Koalitsioonikõnelusi pidavad Reformierakond ja Keskerakond avaldasid kõneluste esimesel päeval, et kokku on lepitud maksurahus ja uus valitsus maksudes muutusi ei tee. Kuigi sõlmitav valitsusliit makse tõsta ei plaani, kerkivad praeguse seaduse kohaselt diislikütuse, gaasi ja elektrienergia aktsiisid kriisieelsele tasemele tagasi järgmise aasta maist.

Diislikütuse aktsiisi langetamise järel langetasid tanklaketid diislikütuse hinna 0,999 euro tasemele. Kütuseaktsiisi langetamine on küll toonud veofirmad Eestisse tankima, samal ajal on aga langenud aktsiisilaekumine riigikassasse. Näiteks kui 2019. aasta novembris laekus riigile 45,5 miljonit eurot kütuseaktsiisi, siis 2020. aasta novembris vaid 40,3 miljonit eurot.

Riigikogu liikme, reformierakondlase Aivar Sõerdi sõnul tuleb teema arutlusele uue riigi eelarvestrateegia koostamisel, kuna selleks ajaks on valminud uus majandusprognoos, mis võtab arvesse ka lõppenud aasta oodatust väiksemat majanduslangust. See tähendab, et maksuteemad tulevad uuesti juhuks märtsi lõpus ja aprilli alguses.

Ärile on aktsiisilangus mõjunud aga positiivselt ja turuosaliste hinnangul võiks naaberriikidest madalama tasemega ka jätkata. Sõerd märkis, et turuosaliste arvamust on alati mõistlik kuulda võtta ning näiteks diisliaktsiisist rääkides on oluline leida mõistlik tasakaalupunkt.