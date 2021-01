AstraZeneca esimesed vaktsiinitarned Euroopa Liidu riikidele jäävad lubatust palju väiksemaks

Algse kokkuleppe kohaselt pidi Euroopa Liit Briti ravimitootjalt saama selle aasta esimeses kvartalis kokku 100 miljon vaktsiinidoosi, kirjutab Financial Times. Praeguseks on kindel, et seda mahtu AstraZeneca täita ei suuda.

AstraZeneca ise rõhutas, et nende vaktsiinitarned ei hiline, küll aga saavad need olema algselt kokkulepitud mahust väiksemad, kuna ettevõtte Euroopa tarneahela tehases on tootlus jäänud loodetust väiksemaks.

Ettevõtte kinnitusel plaanivad nad pärast tootmismahtude tõstmist nii veebruaris kui märtsis tarnida Euroopa Liidu liikmesriikidele kümneid miljoneid doose vaktsiini. Ka rõhutas ravimitootja, et tarnemahtude vähenemine EL-ist aasta alguses lahkunud Suurbritanniat ei puuduta.

Kuigi arutelud selle üle, mis jääb lõpuks AstraZeneca esimese kvartali tarnemahuks, veel käivad, ütlevad Euroopa Liidu amentikud, et see võib tähendada, et 100 miljoni doosi asemel saab ühendus vähem kui 40 miljonit doosi koroonavaktsiini. Tarnete ajakava võib mõjutada ka regulatiivse nõusoleku saamine, mis võib juhtuda järgmisel nädalal.

Euroopa Liidu tervishoiuvolinik Stella Kyriakides märkis Twitteris, et nii Euroopa Komisjon kui ka liikmesriikid on väga rahulolematud selle arengu üle. „Me nõudsime täpset tarnegraafikut, mille alusel liikmesriigid saaksid kavandada oma vaktsineerimisprogramme pärast tingimusliku müügiloa andmist,” kirjutas ta.

Ka Norra, kes ei kuulu Euroopa Liitu, andis reede hilisõhtul teada, et nendegi AstraZeneca esimesed vaktsiinitarned jäävad lubatust märksa väiksemaks. Kui Norra oleks pidanud saama veebruaris 1,12 miljonit doosi koroonavaktsiini, jääb nüüd tarnemahuks alla 200 000 doosi.

AstraZeneca vaktsiin, mis valmib koostöös Oxfordi ülikooliga, oli esimene koroonavaktsiin, mille eeltellimuslepingu Euroopa Liit sõlmis. Kokku telliti Briti ravimitootjalt 400 miljonit doosi vaktsiini, mida iga saaja vajab kaks doosi ning mis peaks katma peaaegu pool ühendusse kuuluvast 446-miljonilisest elanikkonnast.

Sel kuul on juba Euroopa Liidu valitsused kritiseerinud Ameerika ravimitootja Pfizeri otsust vähendada BioNTechi välja arendatud koroonavaktsiini tarneid. Ettevõte on samas lubanud, et vahe tehakse tasa aasta teise poolega, kui tootmismahtusid suurendatakse.