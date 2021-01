Erkki Raasukesega seotud episoode leiab Swedbanki palgatud advokaadibüroo rahapesuraportist

See oli Swedbanki asi. Ma ei olnud positsioonis, et nende siseasju kommenteerida. Olin ise samas valdkonnas teises ettevõttes tööl. Ja mida olekski mul olnud öelda? Uurimine oli toimunud, Swedbankile oli edastatud põhjalik informatsioon, mida mina ei ole näinud. Eemalt antud kommentaaridel ei oleks mingit väärtust olnud. Balti panganduse juht olin neli aastat, 2005 kevadest 2009 alguseni.

Jah. Ma ei tea üksikasju, kuid Clifford Chance’i raportis leidub episoode, mille osaline ma olen. Raportis on viide, et e-kirju on läbi vaadatud, samuti on seal viited juhatuse koosoleku materjalidele ja langetatud otsustele.