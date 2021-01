Covid killerid: esimene restoran Eestis võttis kasutusele koroonaviiruse levikut siseruumides piirava uudse lahenduse

Esimese, detsembris Eestisse jõudnud AP BIO õhupuhasti pani Maaküte OÜ enda kontorisse, nüüd on see läbi Brasserie 11 jõudnud ka esimesse restorani Eestis. „Tegelikult ta on täiesti haigla tasemel toode, haiglate intensiivravi osakondadesse sobiv,” rõhutab ettevõtte tegevjuht Tanel Gehrke. Ka leiab ta, et ideaalis võiks valitsus söögikohtadele kehtestavad piirangud siduda selliste seadmete kasutusega.

Brasserie 11 omaniku Kati Plaamuse kinnitusel ei ole need masinad ka väga lärmakad, mistõttu sobivad nad hästi restorani miljöösse. Viimase nädala jooksul on muidugi restorani kliendid hakanud ka küsima, mis masinatega on tegu. „Muideks, üks laudkond kolis sellele lähemale, kuna meesterahvas oli natuke vanem,” märgib restoranipidaja.