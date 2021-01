Covid killerid: esimene restoran Eestis võttis kasutusele koroonaviiruse levikut siseruumides piirava uudse lahenduse

„Need Covid killerid on meil iga suuremas saalis,” räägib möödunud aasta 11. novembrist Sossi mäel Fahle maja esimesel korrusel tegevust alustanud Prantsuse restorani Brasserie 11 asutaja ja omanik Kati Plaamus.

Sellega viitab ta restorani kolme suuremasse saali nädal aega tagasi, 15. jaanuaril paigaldatud õhupuhastitele, mis peaks olema teistest omasugustest tõhusamad, aidates muuhulgas piirata ka maailmas viimase aasta jooksul palju pahandust tekitanud koroonaviiruse levikut siseruumides.

„Kui ma kellelegi ütlesin, et meil on Covid killerid, siis ta arvas, et meil on snaiperid ukse peal, kes mõõdavad temperatuuri,” muigab Plaamus, viidates õhupuhastite isetekkinud nimetusele, mis on kiirelt ringlema hakanud.