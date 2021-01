Google ähvardab otsingumootori Austraalias uudiste vaidluse tõttu kinni panna

Google ähvardab, et sulgeb otsingumootori Austraalias, kui sealne valitsus otsustab edasi liikuda plaaniga sundida suuri tehnoloogiaettevõtteid maksma nende keskkondades kuvatavate uudiste eest nende tootjatele, kirjutab Financial Times .

Tegu on tehnoloogiahiiu seni kõige tugevama seisukohavõtuga, mis ettevõte on väljendanud võimaliku kohustuse osas uudissisu tootjatele selle eest maksma hakata.

„Kui see norm saab seaduse jõu, siis pole Google’il muud valikut, kui lõpetada Austraalias teenuse pakkumine,” sõnas Silva. Samal ajal seisab nii Google, Facebook kui mitmed teised Ränioru hiiud sarnase valikuga silmitsi ka igal pool mujal maailmas, kus tururegulaatorid on hakanud otsima viise, kuidas nende monopoolset seisundit kontrolli alla saada.

Google, kelle omandusse kuulub ka populaarne videovahenduskeskkond YouTube, on juba olnud selle seaduse kõige häälekam vastane. Ettevõttel on Austraalias hinnanguliselt üle 19 miljoni kasutaja. Arvestades, et 2020. aastal oli Austraalias 25,5 miljonit elanikku, tähendab see, et väga suur osa neist kasutab internetis midagi otsides just Google’it.