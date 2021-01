Norra pealinnas ja selle lähiümbruses suleti alkopoed, kaubanduskeskused ja restoranid

Norra pealinnas Oslos ja seda ümbritsevas üheksas omavalitsuses on kehtestatud riigi rangeimad piirangud koroonaviiruse uue, senisest nakkavama Briti viirustüve leviku tõkestamiseks, kirjutab Iltalehti .

Uksed pidid sulgema ka spordiklubid, raamatukogud, muuseumid, kinod ja restoranid. Viimased tohivad ainult kaasa müüa. Koolid peavad üle minema distantsõppele, töökohad võimaluse korral kaugtööle. Inimesed ei või endale koju külalisi kutsuda. Ka kõik meelelahutuslikud tegevused – olgu need kooriproovid, teatri- või konsterdikülastused, bingo mängimised – on nüüd pausi peal.

„Ühiselt tegutsedes oleme suutnud juba mitmel korral edukalt peatada viiruse leviku ja oma olen veendunud, et suudame seda veelkord,” märkis Norra tervishoiuminister Bent Høie. Avalikest üritustest on lubatud pidada ainult matuseid ja mälestusjumalateenistusi.

Jaanuari lõpuni peab ka Norra alkoholikaupluste kett Vinmonopolet nendes kümnes omavalitsuses uksed sulgema. Kõigile, kes on üle 12 aasta vanad, on näomaski kandmine kohustuslik, v.a juhul kui inimesel on selle kandmisele mingeid vastunäidustusi.