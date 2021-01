Kinnisvaraekspert 2020. aasta võitjatest ja kaotajatest: inimtühi vanalinn ägab jätkuvalt enneolematu mure käes

„Kõige kiirema ja kõvema paugu said teatavasti majutuskorterid ja teised majutusele orienteeritud asutused nagu hotellid jms,“ märkis Sooman. Tema sõnul on osad neist suutnud kohaneda, kuid tulud on langenud enamikul drastiliselt ning nemad võivad esimesi lootuskiiri oodata alles aasta teises pooles.

„Turismi kokku vajumisega vajus kokku ka kõik muu äri turismi ümber – kõige ilmekamaks näiteks on muidugi Tallinna vanalinn, kus paljud aastakümneid tegutsenud poed ja toitlustusasutused ei teegi enam kunagi uuesti samas vormis uksi lahti,“ tõdes Sooman. Äride kaotamisega kaotasid tulubaasi ka kinnisvaraomanikud. "Nii et piltlikult võib öelda, et inimtühi vanalinn ägab jätkuvalt enneolematu mure käes,“ nentis ta.

Ka elamumaade tehinguaktiivsus pole praeguseks taastunud, kuna eramute ise ehitamine on turbulentsel ajal alati keerulisem. „Seda nii mitmeastmelise laenulepingu tõttu kui ka põhjusel, et keerulisemas majandusolukorras peavad inimesed oma põhitöökoha pärast rohkem pingutama ning iga päev pole lihtsalt võimalik ehitusobjekti külastamas käia,“ selgitas Sooman.

„Koorma all on ka kevadel üürnike peal jõudu näidanud kaubanduskeskused, külaliste arv pole taastunud ja neis tegutsevatel poodidel on üha raskem hakkama saada. Kui pood paneb oma pillid kokku ja müüb laovarud sisseostuhinnaga maha, siis kaubanduskeskused peavad tegema tõsiseid saltosid, et uusi poode ligi meelitada, sest ka trellidega suletud poodide rivi pole ühegi keskuseomaniku huvides,“ märkis Sooman.

Samas keskmist varaomanikku pole praegune kriis otseselt mõjutanud, küll aga on turul ka seltskond võitjaid. Nendeks on elukondliku vara arendajad. „Ehkki aprillis langes uute korterite müük peaaegu kümme korda, siis taastumine oli ootamatult kiire ning praegu tuuakse turule isegi suuremas mahus uusi projekte, kui varasematel perioodidel,“ sõnas Pindi Kinnisvara juhatuse liige.