Majandusanalüütik: tänasest tööpuudusest saab peagi jälle tööjõupuudus

Eestis registreeritud töötute arv on viimastel nädalatel jätkanud suhteliselt kiiret kasvu. Kui detsembris oli keskmine registreeritud töötuse määr veel 8,3%, siis 22. jaanuari seisuga oli see tõusnud 8,7% juurde.

Töötuse kasvu peamiseks põhjuseks tuleb pidada Harjumaal ja Ida-Virumaal rakendatud piiranguid koroonaviiruse leviku takistamiseks. Just neis maakondades on töötute arv enim suurenenud. Eelneva ametikoha poolest on ootuspäraselt lisandunud just varem teenindusalal rakendust leidnud inimesi.

Erinevalt kevadest pole riik sel korral rakendanud piisavalt mõjusaid meetmeid töötuse kasvu piiramiseks. Samas on jätkuvalt ebatõenäoline, et töötus saaks võtta väga ulatuslikke mõõtmeid. See eeldaks, et raskustesse satub mõni uus majandussektor, mida hetkel on raske ette näha.

Enamus ettevõtete jaoks osutus 2020. aasta oodatust oluliselt vähem halvaks ja ettevõtete finantsseis on püsinud vähemalt rahuldav. Vaktsiini saabumine ja ootus, et majandusolukord 2021. aastal oluliselt paraneb motiveerib töötajaid alles hoidma, sest alles hiljuti oli nende leidmine suureks probleemiks.

Viiruse taandudes naasevad vanad probleemid

Täna on peamine stsenaarium, et koroonaviiruse levik saab vaktsiini abil kontrolli alla ja majandus taastub teisel poolaastal kiiresti. Oodatava majanduskasvu peamine allikas saab olema majapidamiste tarbimine.

Valdava enamuse perede sissetulekuid pole kriis puudutanud ja kui piirangud leevenevad, ollakse varmalt nõus naasma endiste tarbimisharjumuste juurde. Lisatoeks on seejuures kriisi käigus suurenenud säästud ja jätkuv palgakasv.

Sügisel lisandub võrrandisse veel pensionireform, kui osa inimestest oma teise samba säästud tarbimisse suunavad. Nõudluse kasv sunnib ettevõtted aga taas uusi töötajaid värbama, et tarbijate vajadused rahuldada. Nii naasevad peagi koroonakriisile eelnenud probleemid, krooniline tööjõupuudus esirinnas.