Majandusanalüütik: tänasest tööpuudusest saab peagi jälle tööjõupuudus

Omaette küsimus on, kuivõrd kolmandatest riikidest pärit inimeste asumine siia madalalt tasustatud ja rasket tööd tegema riigi pikaajalist arengut toetab. Teisalt ei näi sisserändele hetkel ka häid alternatiive – inimesed soovivad tarbida ja tööjõudu on selleks paratamatult vaja.

See viib probleemi juurpõhjuseni, milleks on teenindussektori madal tootlikkus ja napp automatiseeritus. On paradoksaalne, et kogu jutu juures töökohtade automatiseerimisest, on täna turul kõige rohkem nõudlust ja kasvu jalgrattaga läbi Tallinna tänavate lumesupi sumpavate toidukullerite järele. Üks väheseid näiteid teenindussektori automatiseerimisest Eestis on viimastel aastatel jõuliselt levinud automaatkassad supermarketites.