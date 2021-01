Teise sambasse kogumist jätkav naine: ma ei taha, et ühel päeval kaklevad mu lapsed selle üle, kes maksab ema hooldekodu kulud

„Veel aasta aega tagasi olin ma kindel, et võtan oma teise pensionisambasse kogunenud raha välja,” räägib 37-aastane Tallinnas spetsialistina töötav naine, kes soovib jääda anonüümseks. 12 aktiivse tööaastaga on tal sinna kogunenud üle 11 000 euro. Kui ta otsustaks selle raha välja võtta, saaks ta sügisel kätte ca 9000 eurot.

Iseenesest tundus mõte, et ta saab järsku suurema summa iseenda raha vajalikesse väljaminekutesse suunata ja sellega oma elukvaliteeti järsult tõsta, väga atraktiivne. Samas andis naine endale aru, et kuna ühiskond ainult vananeb, pensionile jäämise aeg nihkub üha kaugemale ning igal tänasel tööinimesel tuleb selleks, et kunagi pensionieas normaalselt elada, mõelda juba ka täiendavate sissetulekuallikate peale. Pealegi, kes tahakski töötada igavesti?