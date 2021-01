Tesla süüdistab värskelt palgatud töötajat varguses

Töötaja vastu esitatud hagis süüdistab ettevõte Khatilovit WARP Drive’i koodi ja failide varguses, kirjutab CNBC. WRAP Drive on back-end tarkvaraprogramm, mida Tesla on asunud välja arendama terve rea ettevõttesiseste protsesside automatiseerimiseks, sealhulgas ka autode tootmiseks ja müümiseks.

Ühtlasi süüdistab ettevõte teda igasuguste jälgede kustutamises pärast seda, kui Tesla turvameeskonnad temalt selgitusi küsima asusid. Khatilov palgati selleks, et ta aitaks ettevõtte kvaliteedijuhtimise osakonnal luua tarkvara, mis võimaldaks tööülesannete ja äriprotsesside automatiseerimist.

Hagis sisalduva info kohaselt alustas Khatilov Teslas tööd 28. detsemberil 2020. aastal ning alustas koheselt ka ettevõtte tööga seotud failide ja Pythoni-nimelises programmeerimiskeeles kirjutatud koodi üles laadimist oma Dropboxi kontole. Tesla küsis talt selgitusi selle tegevuse kohta 6. jaanuaril.

Iseäranis mures on Tesla just programmi koodi lekkimise pärast, kuna see võib ettevõtte hinnangul anda konkurentidele infot selle kohta, milliseid programme peab autotootja automatiseerimise seisukohalt oluliseks ning milliseid protsesse ettevõte seejuures automatiseerida tahab. See võimaldaks neil kopeerida ka Tesla innovatsiooni.

Khatilov väitis reedel New York Postile, et Tesla tööga seotud failid sattusid kogemata tema Dropboxi kontole. Enda sõnul tahtis ta oma arvutis teha ühest kaustast koopia, kuid kogemata liigutas selle Dropboxi. Ta ei olnud ka teadlik, et Tesla on otsustanud tema suhtes kohtuasja algatada. Sedagi sai ta alles New York Postilt teada.

Tegu pole esimese korraga, kui elektriautode tootja on läinud mõne endise töötaja vastu kohtusse või süüdistanud teda ärisaladuse varguses. Tesla läks kohtusse Guangzhi Cao vastu, süüdistades teda autopiloodi koodi varguses oma isiklike kontode ja seadmete abil 2018. aasta lõpus. See kohtuasi on jätkuvalt pooleli.

Ettevõte on läinud kohtusse ka endiste töötajate vastu, kes asusid hiljem selliste elektriautode ja autonoomsete sõidukite tootjate palgale nagu Rivian ja Zoox. Nendel juhtudel süüdistab Tesla endisi töötajaid intellektuaalse omandi varguses.