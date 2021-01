Kuus põhjust, miks kinnisvaraturg tegi eelmisel aastal kriisi kiuste rekordeid

„Teiseks hangus kinnisvaraturg kevadel ja osaliselt ka suvel märkimisväärselt, kuid elu läheb edasi ja paisu taha kogunenud potentsiaalsed tehingud sooritati aasta lõpus siiski ära,“ jätkas Sooman. Kolmandana on pangad taas hoolimata kevad-suvisest puiklemisest laenude väljastamisel küllaltki aktiivsed. See võimaldab tehinguid teha ka neil, kellele omavahendeid varade väljaostuks napib.

„Neljandaks on üldine majanduspilt kardetust palju parem. Tõsi, paljud sektorid kiratsevad eesotsas turismiga, kuid see pole muutunud kõikehõlmavaks ning kardetud massiivset tööpuudust aasta lõpus polnud, mis andis inimestele palju julgust juurde,“ märkis Sooman.

Viiendana on turult ära korjatud väga suur hulk pakkumisi, mis kevadel suure ehmatusega müüki paisati. „Pakkumiste nappus hoiab turgu tasakaalus ja suurendab ostjate kindlustunnet, et varade väärtused jäävad püsima,“ lisas ta.

Kuuenda ja ilmselt kõige olulisema asjaoluna toob Sooman välja, et ehkki hapuks läinud laenude osakaal vaikselt kasvab, on pangad eelmisest kriisist õppust võtnud ja teadvustanud endale, et klientidega tuleb leida ühiselt lahendused, mitte varad neilt jõuga käest ära rabada ja sundmüüki paisata. „Just sundmüügid on olnud kõikide kinnisvarakriiside languste ema,“ rõhutas Sooman.