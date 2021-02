Tere piimatööstus tahab panna inimesed lahjemat piima jooma

"Me otsustasime selle turule tuua, sest kui vaadata ülejäänud Euroopat, siis 2,5-protsendiline piim on seal täiesti tundmatu. Eestis on see nõukaaja taak, oleme harjunud sellega, et nii on. Mõtlesime, et teeme Eestis ka Euroopa moodi piima," kommenteeris Tere turundusjuht Katrin Tamm. "Maitse poolest neil mingit vahet ei ole, inimesed lihtsalt on harjunud tarbima 2,5-protsendilist piima."