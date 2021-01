Politsei kahtlustab Investoriteliitu tegevusloata tegutsemises

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo menetluses on kriminaalasi, mille käigus kontrollitakse kahtlusi, kas Investoriteliit on tegusenud tegevusloata ja tegeleb keelatud majandustegevusega. Seetõttu käivad Investoriteliidu endised töötajad politseis tunnistusi andmas.

Ettevõtte kontaktide all olev infotelefon ei tööta, ent ettevõtte juht Heikki Moik vastas ERR-i päringule kirjalikult, nimetades, et kodulehel on ära toodud ka teine telefoninumber, mis "töötab hästi".

"Tänaseks oleme erinevate meediakanalite kaudu teada saanud, et politsei on kontrollinud kahtlustusi, kas me tegutseme seaduse piires. Ei oska öelda, kes konkurentidest on selliseid spekulatsioone esitanud. Keegi ei ole meile ühtegi ettekirjutust teinud ning kinnitame, et teeme vajadusel koostööd kõigi riiklike asutustega," kommenteeris Moik, rõhutades, et neile keegi kahtlustust esitanud ei ole. Ka ei tegutse nad tegevusloata.